Суд 10 июня рассмотрит протоколы на Telegram за неудаление контента

Мировой суд назначил дату рассмотрения вопроса о штрафах в отношении мессенджера Telegram на 16 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

Мировой суд назначил дату рассмотрения вопроса о штрафах в отношении мессенджера Telegram на 16 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

Пресс-служба Таганского суда сообщает, что накануне Telegram оштрафовали на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к подросткам принять участие в несанкционированных митингах в Москве. Аналогичные протоколы также были составлены в отношении Facebook и Google.

Сотрудники Роскомнадзора в период с января по февраль выявили в соцсетях свыше 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях.