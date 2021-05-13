«Гитлер видел будущее». Палестинцы хвалят лидера нацистов на фоне обострения с Израилем

В Twitter все чаще мелькает портрет лидера нацистской Германии.

На фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной пользователи Twitter из мусульманских стран все чаще вспоминают основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Обитатели Ближнего Востока призывают «ценить» его борьбу против еврейского народа и выступают с положительной оценкой холокосту.

«Мы должны уважать и ценить Гитлера за то, что он сделал с вами [евреями]», — написал пользователь Mohamed OsaMa.

@Israel עלינו לכבד ולהעריך את היטלר הזה על מה שעשה לך קודם לכן. يجب ان نحترم ونقدر هتلر علي ما فعله بكم في وقت سابق♥️ pic.twitter.com/7ZjArczCfc — Mohamed OsaMa.♋ (@M8_Osama) May 11, 2021

Другие пользователи соцсети не упускают возможности процитировать Mein Kampf («Моя борьба», признана в РФ экстремистской литературой) — автобиографический труд предводителя нацистской Германии.

«"Придет день, и ты проклянешь меня за каждого еврея, которого я не убил!"», — обращается к выдуманной цитате A.VAHAP ASLAN, прикрепляя фотографию Гитлера.

«Гитлер видел будущее. Голову змеи нужно отрезать, прежде чем змея вырастет», — рассуждает Mehmet Çalık.

היטלר ראה את העתיד, יש לנתק אותו לפני שהנחש יגדל pic.twitter.com/372dno1wbV — Mehmet Çalık (@Mehmetttclk10) May 11, 2021

Бомбардировка Израилем мирных кварталов сектора Газа не оставила равнодушными мусульман в Twitter. Некоторые пользователи опубликовали фотографии детей, раненых израильскими ракетами, с подписью: «Да здравствует Гитлер! Израиль — убийца».

«Гитлер был более человечным, чем вы [Израиль]», — посетовал пользователь с ником x1x1x1x1x1x1x3.

Палестинцам, впрочем, удалось нанести несколько ответных ударов по израильским городам. О том, что помогло войскам исламского движения ХАМАС пробили брешь в системе противоракетной обороны «Железный купол», можете прочитать в нашем материале.