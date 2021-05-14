Disney выпустил ЛГБТ-одежду для детей

Студия хочет поддержать секс-меньшинства и помочь детям стать толерантнее.

Студия Disney выпустила широкий ряд товаров с ЛГБТ-символикой в преддверии июня — прайд-месяца, когда на Западе проводят мероприятия для привлечения внимания к проблемам секс-меньшинств. Как сообщает компания, деньги от продаж этой коллекции пойдут на поддержку ЛГБТ-активистов.

Среди выпущенного ассортимента есть и различные детские игрушки, к примеру Микки и Минни Маус в радужных цветах. На сайте компании указанно, что эта продукция уже продается на территории Северной Америки и Японии, а в Европе коллекция будет доступна только в начале июня.

Впервые?

Стоит отметить, что компания помогает ЛГБТ-сообществу не впервые. Например, в прошлом году студия выпустила мультфильм «Вперед», который стал первым фильмом Disney с откровенно гомосексуальным персонажем. За ним вскоре последовал и короткометражный мультфильм «Out» (пер. Выход), где мальчик не знает, как рассказать о своей нетрадиционной ориентации родителям.

Также можно вспомнить и нашумевший в 2017 году детский мультик «Красавица и чудовище», где режиссер поместил две сюжетные линии для геев.