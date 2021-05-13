Трудоустройство инвалидов обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Участники пресс-конференции обсудят нерешенные проблемы трудоустройства инвалидов. Мероприятие стартует 13 мая в 13:00 по московскому времени.

Участники пресс-конференции обсудят нерешенные проблемы трудоустройства инвалидов. Мероприятие стартует 13 мая в 13:00 по московскому времени.

В рамках пресс-конференции будет рассказано о последних инициативах Минтруда РФ, направленных на совершенствование механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов. Принятые принципы вызывает много нареканий, в том числе от работодателей.

Своим мнением о ситуации на рынке труда поделятся журналист Руслан Пашин, президент СПб ОПОИ "На коляске без барьеров" Юлия Яганова, главный редактор "Агентства Особых Новостей" Юлия Свистунова и ведущая профильной программы Инна Марковская.

Мероприятие пройдет в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Начало запланировано на 13:00 по московскому времени в четверг, 13 мая. К онлайн-участию в конференции приглашаются все желающие. Следить за прямым эфиром можно здесь.