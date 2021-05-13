Палестина пробила брешь в «Железном куполе» Израиля

Израильская система ПРО «пропустила» несколько палестинских ракет в жилые кварталы Ашкелона.

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome – англ.) начала давать сбои. Местные СМИ сообщают о попадании палестинских ракет в жилые дома Ашкелона — ближайшего к сектору Газа крупного города. Из-за оплошности боевой машины погибли две пожилые женщины.

Минобороны Израиля разрешило опубликовать информацию о поломке «Железного купола» только после того, как инженеры исправили все недоработки.

«В целом система Iron Dome считается очень надежной, а технические неисправности такого рода считаются редкими, хотя случаи, когда домам был нанесен ущерб, имели место и ранее. Ожидается, что в ближайшие дни ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] расследует причину технической неисправности», — пишут израильские журналисты.

Между тем солдаты исламского политического движения ХАМАС расширяют зону обстрела: рано утром в четверг, 13 мая, тревожные сирены прозвучали уже в пригороде Тель-Авива и долине Изреель. За те несколько дней, что бушует конфликт, палестинцы потеряли уже 67 человек, среди них 16 детей, сообщает The Guardian.

Воздушный щит

Первый «Железный купол» был развернут Израилем именно в Ашкелоне в 2011 году. Эти ПРО представляют собой комплекс, состоящий из антенной решетки, радиолокационной станции и пусковой установки. Первые два элемента отвечают за поиск ракет вероятного противника и обработку их траектории. Затем «Купол» выпускает по ним собственный снаряд, который сбивает ракету в воздухе.

Поскольку самые активный фазы бомбардировок приходятся на ночное время суток, работу «Железного купола» в небе трудно не заметить.

Iron Dome разработан израильской компанией Rafael, которая специализируется на создании ракет и авиационного оборудования. ПРО предназначается для перехвата только простых неуправляемых снарядов, которыми и пользуются палестинские войска. От российского гиперзвукового комплекса «Кинжал», к примеру, «Железный купол» защитить израильтян не сможет.

Одна система ПРО может покрыть территорию в 150 квадратных километров. Сейчас на вооружении армии Израиля состоит девять комплексов, а это значит, что накрыть «Куполом» всю страну ЦАХАЛ не может (территория Израиля – больше 22 тысяч квадратных километров). Поэтому Iron Dome размещают в наиболее крупных городах, таких как Ашкелон и Тель-Авив.

Защита мирного населения от внешних угроз обходится Израилю в копеечку. Запуск одной ракеты «Тамир» — снаряда, который сбивает вражеские ракеты — «съедает» из бюджета 20–30 тысяч долларов США. Впрочем, здесь играет роль практичность еврейского народа: бесперебойная работа «Железного купола» выходит куда дешевле, чем компенсация ущерба мирным жителям (по местным законам – 250 тысяч долларов за попадание в жилой квартал).

Эффективность работы защитного комплекса не превышает 90%, а значит гарантировать безопасность всем жителям ЦАХАЛ не может. Таково мнение военного эксперта, начальника Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергея Хатылева.

«Дело в том, что эта система ["Железный купол"] по определению не может сбить все 100% снарядов, которые летят с палестинской стороны. Чтобы этого достичь, нужен комплексный подход, применение сразу нескольких систем противовоздушной и космической обороны. Нужна разведка, нужен эшелон истребителей-перехватчиков, которые могут работать на большой дальности. Использование только одной системы ПРО для стопроцентной защиты недостаточно», — объяснил специалист.

При аналогичной угрозе Россия задействовала бы истребители прикрытия, зенитно-ракетное или противоракетное прикрытие, средства разведки и целеуказания, а также целую сеть командных пунктов. Израиль такими ресурсами не располагает, а потому закрыть все свои населенные пункты от палестинских ракет «Кассам» не может. Жертвы среди мирного населения при таком плотном обстреле со стороны палестинцев трудно свести к нулю.

«Каждый город прикрыть такими системами невозможно. Хоть Израиль и маленькая страна, и кажется, что там можно прикрыть каждый город, но это не так. Само слово – "прикрыть" — это не стопроцентная защита. Это лишь снижение рисков», — подвел черту Сергей Хатылев.

Командование ЦАХАЛ, тем временем, перебрасывает войска к границе с сектором Газа. По словам представителя Армии обороны Израиля Хидаи Зильбермана, солдаты пока не получили приказ начать наступление на палестинские земли, однако полностью готовы к атаке.