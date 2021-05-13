Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию на тему эскалации конфликта в Израиле

Конфликт в Израиле и секторе Газа и способы его урегулирования обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Конфликт в Израиле и секторе Газа и способы его урегулирования обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Армия обороны Израиля и группировки сектора Газа за последние несколько дней обменялись многочисленными ракетными ударами, что привело к десяткам жертв. Еврейское и арабское население устраивают погромы и избиения друг друга. В Сети ранее появилось якобы заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, где он дал палестинцам сутки на принятие решения перед началом наступления на сектор Газа.

Эксперты и очевидцы событий в прямом эфире обсудят вероятное развитие гражданской войны. Также будет затронута тема реакции со стороны России, США и Европы. Гости медиацентра также ответят на вопрос, сможет ли Израиль успешно провести наземную операцию в секторе Газа, передает ФАН.