Администрация Белого дома призвала американцев не скупать топливо про запас

Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заверила, что поставки товаров энергетического рынка скоро возобновятся.

Администрация Белого дома призвала американцев не скупать про запас топливо. Крупнейшая в США трубопроводная компания Colonial Pipeline на прошлой неделе подверглась кибератаке, в следствии чего в нескольких штатах произошел сбой в поставках.

Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила о скором возобновлении поставок топлива в полном объеме.

«Президент Байден и Белый дом будут и далее внимательно отслеживать ситуацию в предстоящие дни и будут призывать американцев совершать лишь необходимые им покупки [топлива], а не делать его запасы», — отметила она.

В среду, 12 мая, компания объявила о возобновлении работы.

Latest Update - Colonial Pipeline Return to Service: https://t.co/WkosDxQ0CV pic.twitter.com/mWTuJBVHVM — Colonial Pipeline (@Colpipe) May 12, 2021

Сегодня, 13 мая, Белый дом заявил о том, что Джо Байден подписал указ, в котором наметил новый курс на повышение кибербезопасности страны и защиты сетей федерального правительства.

The Colonial Pipeline incident is a sobering reminder that our nation faces sophisticated cyber threats. Today, President Biden signed an executive order to chart a new course to improve the nation's cybersecurity and protect federal government networks. https://t.co/j9wyCKdwj0 pic.twitter.com/bJxVYf2D72 — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2021

Напомним, самый крупный нефтепровод США подвергся кибератаке 10 мая. Министерство транспорта страны ввело режим ЧС в 18 штатах.