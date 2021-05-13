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12:02   13 Мая 2021
Политика

Администрация Белого дома призвала американцев не скупать топливо про запас

Администрация Белого дома призвала американцев не скупать топливо про запас

Администрация Белого дома призвала американцев не скупать про запас топливо. Крупнейшая в США трубопроводная компания Colonial Pipeline на прошлой неделе подверглась кибератаке, в следствии чего в нескольких штатах произошел сбой в поставках.

Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила о скором возобновлении поставок топлива в полном объеме.

«Президент Байден и Белый дом будут и далее внимательно отслеживать ситуацию в предстоящие дни и будут призывать американцев совершать лишь необходимые им покупки [топлива], а не делать его запасы», — отметила она.

В среду, 12 мая, компания объявила о возобновлении работы.

Сегодня, 13 мая, Белый дом заявил о том, что Джо Байден подписал указ, в котором наметил новый курс на повышение кибербезопасности страны и защиты сетей федерального правительства.

Напомним, самый крупный нефтепровод США подвергся кибератаке 10 мая. Министерство транспорта страны ввело режим ЧС в 18 штатах.

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#сша #топливо #белый дом #псаки

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