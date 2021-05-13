Русскоговорящий сторонник Зеленского пожаловался на «наезды» из-за языка

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович пожаловался на давление из-за русского языка. Об этом политик рассказал на телевидении.

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович пожаловался на давление из-за русского языка. Об этом политик рассказал на телевидении.

По его словам, каждая попытка "наехать" на любую из культур на Украине должна пресекаться со стороны государства.

"Вот я русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И это нужно прекращать", — рассказал Арестович.

В то же время русскоговорящий советник офиса Зеленского добавил, что единственным государственным языком в стране должен быть украинский.