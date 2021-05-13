Первый выпуск программы "Вести" вышел в эфир ровно 30 лет назад

Информационная программа "Вести" отмечает 30-летие со дня своего первого выхода в телеэфир. Премьера передачи состоялась 13 мая 1991 года.

Информационная программа "Вести" отмечает 30-летие со дня своего первого выхода в телеэфир. Премьера передачи состоялась 13 мая 1991 года.

Ровно 30 лет назад программа "Вести" впервые вышла в эфир. Продолжительность дебютного выпуска, который транслировался в 17:00 по московскому времени, составила десять минут.

С выходом первого выпуска программы "Вести" началась работа канала РТР. В 2001 году он был переименован в телеканал "Россия", а в 2010 канал получил нынешнее название — "Россия-1".

За годы существования в эфире график выхода программы "Вести" неоднократно менялся. Также за 30 лет в передаче сменились ведущие. В разное время ее вели Евгений Киселев, Светлана Сорокина, Владислав Флярковский, Арина Шарапова, Дмитрий Киселев, Эрнест Мацкявичюс.

На сегодняшний день "Вести" выходят несколько раз в сутки. Продолжительность выпусков варьируется от 20 до 80 минут.