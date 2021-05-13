Байден обсудил с Нетаньяху мирное урегулирование в Палестине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры. Обсуждался рост напряженности между израильтянами и палестинцами.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры. Обсуждался рост напряженности между израильтянами и палестинцами.

Пресс-служба Белого дома распространила сообщение по итогам переговоров. Отмечается, что Байден призвал правительство Израиля встать на путь восстановления постоянного спокойствия в регионе.

"Президент отметил, что США поддерживают восстановление устойчивого спокойствия. Джо Байден выразил мнение, что Иерусалим — город, имеющий столь большое значения для верующих всего мира, — должен оставаться мирным местом", — говорится в тексте сообщения.

Байден также уведомил Нетаньяху о консультациях США с Иорданией, Египтом и Катаром по палестинскому вопросу. Стороны условились поддерживать дипломатические контакты в связи с обстрелами Иерусалима движением ХАМАС.