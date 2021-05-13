Холодная дружба. США вышли на первое место по закупкам российского мороженого

За первые три месяца 2021 года Вашингтон закупил у России мороженого на сумму около $5 млн. После него остался Китай с $2,6 млн.

США за первые три месяца 2021 года закупили российского мороженого на сумму около $5 млн, передает РБК. Так, Вашингтон стал крупнейшим в мире покупателем холодного лакомства из РФ, обогнав Китай.

По данным издания, в первом квартале текущего года российские производители увеличили экспорт мороженого в США в 3,7 раза по сравнению с январем-мартом 2020. За три месяца в Штаты поставили 1,9 тыс. тонн продукта на сумму $4,7 млн.

После Вашингтона на втором месте по объемам закупок расположился Китай. За поставки российского мороженого в январе-марте этого года страна заплатила $2,6 млн.

Однако по физическим объемам поставок второе место среди любителей десерта из России удерживает Казахстан, подчеркнули в РБК. За два первых месяца 2021 года в страну было поставлено 986 тонн мороженого. К сравнению — Китай закупил 576 тонн.

Тем не менее, Казахстан на 57% сократил поставки российского мороженого по сравнению с прошлым годом, тогда как Китай, напротив, увеличил импорт на 43%.

Кроме того, лидерами по импорту молочного продукта стали Монголия и Украина. Также он поставлялся в Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль. Всего за первые три месяца текущего года Россия поставила в другие страны 5,6 тыс. тонн мороженого на сумму $14 млн.

По оценке IMARC Group, к 2025 году объем мирового рынка мороженого вырастет до $98 млрд. При этом за последние пять лет его экспорт из России вырос вдвое: с 13 тыс. тонн в 2015 году до 26 тыс. тонн в 2020-м.