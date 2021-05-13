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12:14   13 Мая 2021
Россия

Холодная дружба. США вышли на первое место по закупкам российского мороженого

Холодная дружба. США вышли на первое место по закупкам российского мороженого

США за первые три месяца 2021 года закупили российского мороженого на сумму около $5 млн, передает РБК. Так, Вашингтон стал крупнейшим в мире покупателем холодного лакомства из РФ, обогнав Китай.

По данным издания, в первом квартале текущего года российские производители увеличили экспорт мороженого в США в 3,7 раза по сравнению с январем-мартом 2020. За три месяца в Штаты поставили 1,9 тыс. тонн продукта на сумму $4,7 млн.

После Вашингтона на втором месте по объемам закупок расположился Китай. За поставки российского мороженого в январе-марте этого года страна заплатила $2,6 млн.

Однако по физическим объемам поставок второе место среди любителей десерта из России удерживает Казахстан, подчеркнули в РБК. За два первых месяца 2021 года в страну было поставлено 986 тонн мороженого. К сравнению — Китай закупил 576 тонн.

США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого

Тем не менее, Казахстан на 57% сократил поставки российского мороженого по сравнению с прошлым годом, тогда как Китай, напротив, увеличил импорт на 43%.

Кроме того, лидерами по импорту молочного продукта стали Монголия и Украина. Также он поставлялся в Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль. Всего за первые три месяца текущего года Россия поставила в другие страны 5,6 тыс. тонн мороженого на сумму $14 млн.

По оценке IMARC Group, к 2025 году объем мирового рынка мороженого вырастет до $98 млрд. При этом за последние пять лет его экспорт из России вырос вдвое: с 13 тыс. тонн в 2015 году до 26 тыс. тонн в 2020-м.

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