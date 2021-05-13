Правительство РФ добилось стабилизации цен на социально значимые товары

Об этом стало известно из отчета по итогам совещания вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен на значимые продукты.

Несмотря на стабилизацию стоимости продовольственных товаров в России, ряд позиций все еще требуют особого внимания. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по итогам мониторинга цен на социально значимые товары.

Он отметил, что ряд позиций, такие как яйца, сахар и подсолнечное масло, все еще требуют особого внимания. Более того, согласно информации с официального сайта Правительства РФ, для регуляции цен уже вводятся специализированные экономические инструменты, а также продолжают действовать точечные меры по противодействию удорожанию продуктов.

«Предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы. Также – субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии неповышения цены», — сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что в правительстве пристально изучат причины неконтролируемого роста ввоза на территорию страны пальмового масла.