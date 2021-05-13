В России создали инновационный материал для космической отрасли

Специалисты Ростеха приступили к производству продвинутого пенопласта, который применяется в различных отраслях, в том числе и космической.

Специалисты Ростеха приступили к производству продвинутого пенопласта, который применяется в различных отраслях, в том числе и космической.

Материал под названием "Акримид" заменит образцы иностранных производителей. Объем выпуска на текущий момент составляет порядка одной тонны в квартал. Уже 35 российских предприятий машиностроения, приборостроения, авиационного и космического направлений получают новый пенопласт, сообщили в Ростехе.

"Акримид" создан и серийно производится в НИИ полимеров (входит в состав Ростеха). Инновационный материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к нагреву и химическим воздействиям. Он применяется в качестве заполнителя при создании деталей из углепластика и стеклопластика. Конструкторы задействуют его в военной технике, космических кораблях и других изделиях.