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11:58   13 Мая 2021
Россия

Кадыров раскритиковал Нурмагомедова и назвал его «проектом UFC»

Кадыров раскритиковал Нурмагомедова и назвал его «проектом UFC»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram назвал дагестанского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова «стопроцентным проектом» американского чемпионата UFC.

Кадыров отметил, что спортсмен ни разу не выступал под флагом РФ или Дагестана. Кроме того, Нурмагомедов находится «в хороших отношениях» с президентом UFC Даной Уайтом.

«Я не говорю, что Хабиб не чемпион. Он чемпион, и он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Но если UFC захочет, они могут сделать чемпиона из любого. <...> Если кто-то пропустил бой, сразу с рейтинга, его [Хабиба] никогда не снимали с рейтинга», – отметил глава Чечни.

Кадыров предложил Нурмагомедову бросить вызов одному из бойцов чеченского клуба «Ахмат».

 

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