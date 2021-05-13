Кадыров раскритиковал Нурмагомедова и назвал его «проектом UFC»

Глава Чечни отметил, что непобежденный дагестанский боец ни разу не выступал под флагом родины.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram назвал дагестанского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова «стопроцентным проектом» американского чемпионата UFC.

Кадыров отметил, что спортсмен ни разу не выступал под флагом РФ или Дагестана. Кроме того, Нурмагомедов находится «в хороших отношениях» с президентом UFC Даной Уайтом.

«Я не говорю, что Хабиб не чемпион. Он чемпион, и он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Но если UFC захочет, они могут сделать чемпиона из любого. <...> Если кто-то пропустил бой, сразу с рейтинга, его [Хабиба] никогда не снимали с рейтинга», – отметил глава Чечни.

«Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации» Рамзан Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC. Также глава Чечни предложил Хабибу выйти на поединок с бойцом спортивного клуба «Ахмат». Пообещал любые деньгиhttps://t.co/LaquFiPSjp pic.twitter.com/ZiuR0ajXDY — NEWS.ru | Новости (@nws_ru) May 13, 2021

Кадыров предложил Нурмагомедову бросить вызов одному из бойцов чеченского клуба «Ахмат».