Иркутская область и Коми получат 450 млн рублей на ремонт дорог после паводка

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Правительство РФ выделит 450 млн рублей Иркутской области и Республике Коми на ремонт дорог после паводка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идет о региональных, межмуниципальных и местных дорогах, которые были повреждены паводками. В 2019 году стихия нанесла большой ущерб Иркутской области, а в 2020-м от нее пострадала Республика Коми», — говорится на сайте правительства.

Оказание помощи регионам в реконструкции дорог в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Правительство оперативно зарезервировало необходимые средства при подготовке нового трехлетнего федерального бюджета.