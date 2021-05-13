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11:11   13 Мая 2021
Россия

Иркутская область и Коми получат 450 млн рублей на ремонт дорог после паводка

Иркутская область и Коми получат 450 млн рублей на ремонт дорог после паводка

Правительство РФ выделит 450 млн рублей Иркутской области и Республике Коми на ремонт дорог после паводка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Речь идет о региональных, межмуниципальных и местных дорогах, которые были повреждены паводками. В 2019 году стихия нанесла большой ущерб Иркутской области, а в 2020-м от нее пострадала Республика Коми», — говорится на сайте правительства.

Оказание помощи регионам в реконструкции дорог в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Правительство оперативно зарезервировало необходимые средства при подготовке нового трехлетнего федерального бюджета.

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