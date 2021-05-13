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11:00   13 Мая 2021
Политика

Глава Башкирии посетил место гибели генерал-майора Шаймуратова в ЛНР

Глава Башкирии посетил место гибели генерал-майора Шаймуратова в ЛНР

Башкортостан благодарен жителям ЛНР за сохранение памяти о Герое России Минигали Шаймуратове. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Как стало известно, делегация из Башкортостана посетила Луганскую Народную Республику. Политики 12 мая прибыли на место гибели генерал-майора Шаймуратова, который умер в 1943 году в окрестностях поселка Штеровка.

Глава Башкирии вместе с членами делегации возложил цветы на месте последнего боя военнослужащего. В ходе мероприятия Хабиров заявил, что будет приезжать на территорию ЛНР и благодарить жителей за сохранение памяти о советском воине.

Руководитель республики добавил, что Башкирия готова сотрудничать с жителями Донбасса и вместе развиваться. Речь идет об обмене культурными, научными и экономическими достижениями.

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#лнр #башкирия #хабиров

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