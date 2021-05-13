Транспортировка восьми раненных при стрельбе в Казани прошла без осложнений

Пострадавшие при нападении в школе хорошо перенесли перевозку в столицу, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Пострадавшие при нападении в школе хорошо перенесли перевозку в столицу, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Спецборт МЧС с восемью ранеными вылетел в Москву накануне днем в сопровождении врачей и психологов. Все пациенты получают лечение в федеральных клиниках. Известно, что один ребенок сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Медики борются за жизнь девятилетнего мальчика.

Нападение на школу 19-летний Ильназ Галявиев совершил 11 мая. Юноша открыл огонь в здании гимназии, в результате инцидента погибли семь детей и двое взрослых. Также пострадали 23 человека. Накануне в Казани состоялись похороны погибших. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Обвиняемого в массовом убийстве в гимназии Ильназа Галявиева также планируют доставить в Москву. С ним будут работать специалисты института им. В. П. Сербского, сообщал ФАН.