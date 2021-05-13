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10:54   13 Мая 2021
Политика

Президент Белоруссии принял верительные грамоты российского посла

Президент Белоруссии принял верительные грамоты российского посла

Новый чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Евгений Лукьянов вручил верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщают СМИ.

Речь идет о документах, удостоверяющих представительный характер дипломата в республике. Торжественная церемония прошла на территории Дворца Независимости в Минске.

Белорусский лидер также принял верительные грамоты от послов Саудовской Аравии, Ирака, Никарагуа, Сьерра-Леоне и Руанды. Последний выразил готовность властей своей страны к сотрудничеству с Минском в сферах торговли, туризма и образования.

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#белоруссия #лукашенко #лукьянов

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