Президент Белоруссии принял верительные грамоты российского посла

Новый чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Евгений Лукьянов вручил верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщают СМИ.

Новый чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Евгений Лукьянов вручил верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщают СМИ.

Речь идет о документах, удостоверяющих представительный характер дипломата в республике. Торжественная церемония прошла на территории Дворца Независимости в Минске.

Белорусский лидер также принял верительные грамоты от послов Саудовской Аравии, Ирака, Никарагуа, Сьерра-Леоне и Руанды. Последний выразил готовность властей своей страны к сотрудничеству с Минском в сферах торговли, туризма и образования.