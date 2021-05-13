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10:49   13 Мая 2021
Армия

Армия обороны Израиля разрабатывает план наземной операции в анклаве Газа

Армия обороны Израиля разрабатывает план наземной операции в анклаве Газа

Части израильской армии заканчивают развертывание и сосредоточение перед возможной сухопутной операцией в палестинском анклаве Газа.

Информацию об этом подтвердил в ходе брифинга для СМИ представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Войска <…> находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию", — отметил Конрикус.

При этом он подтвердил, что военные приготовления для наступления израильской армии в Газе активно ведутся, в соответствии с разрабатываемым планом наземной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

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#конфликт #палестина #израиль

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