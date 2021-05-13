Армия обороны Израиля разрабатывает план наземной операции в анклаве Газа

Части израильской армии заканчивают развертывание и сосредоточение перед возможной сухопутной операцией в палестинском анклаве Газа.

Части израильской армии заканчивают развертывание и сосредоточение перед возможной сухопутной операцией в палестинском анклаве Газа.

Информацию об этом подтвердил в ходе брифинга для СМИ представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Войска <…> находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию", — отметил Конрикус.

При этом он подтвердил, что военные приготовления для наступления израильской армии в Газе активно ведутся, в соответствии с разрабатываемым планом наземной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.