10:49 13 Мая 2021Армия
Армия обороны Израиля разрабатывает план наземной операции в анклаве Газа
Части израильской армии заканчивают развертывание и сосредоточение перед возможной сухопутной операцией в палестинском анклаве Газа.
Части израильской армии заканчивают развертывание и сосредоточение перед возможной сухопутной операцией в палестинском анклаве Газа.
Информацию об этом подтвердил в ходе брифинга для СМИ представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Войска <…> находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию", — отметил Конрикус.
При этом он подтвердил, что военные приготовления для наступления израильской армии в Газе активно ведутся, в соответствии с разрабатываемым планом наземной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.