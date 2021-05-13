Четверо доставленных из Казани в Москву ребенка находятся в тяжелом состоянии

Состояние четверых пострадавших при стрельбе в школе детей оценивается как тяжелое. Накануне их доставили на лечение в Москву.

Состояние четверых пострадавших при стрельбе в школе детей оценивается как тяжелое. Накануне их доставили на лечение в Москву.

Уточняется, что полет никак не отразился на состоянии пациентов. Специалисты уточнили, что у детей в основном диагностированы переломы или огнестрельные ранения.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала журналистам, что все восемь пострадавших перенесли транспортировку в столицу стабильно, сейчас они получают лечение в федеральных клиниках.

Трагический инцидент произошел в Казани 11 мая. Бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с дробовиком и начал стрелять. В результате погибли семь школьников и две учительницы, с ранениями в больницу попали 23 человека. Советский районный суд арестовал подростка на два месяца.