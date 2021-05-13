«Сделаю то же самое». Психиатр объяснил феномен подражателей «казанскому стрелку»

В Благовещенске задержали 17-летнего школьника, угрожавшего совершить то же самое, что сделал Ильназ Галявиев в Казани.

В Благовещенске задержали 17-летнего школьника, угрожавшего совершить «то же самое», что сделал «казанский стрелок» Ильназ Галявиев. Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком от трех до пяти лет за ложное сообщение о терроризме, передает издание «Амурская правда».

11 мая в соцсетях появилась информация о якобы готовящемся преступлении в благовещенской школе №27. В комментариях под видео о стрельбе в Казани пользователь с ником «Бог вам судья» написал:

«Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое».

В ходе обыска в учреждении взрывных устройств обнаружено не было. Ученики вернулись к занятиям.

В Благовещенске оперативно задержали подростка, который написал в соцсети, что «собирается повторить события в Казани». Занятия прервали, здание обыскали, но взрывчатку не нашли. Позже школьник заявил следователям, что «просто пошутил». В отношении него возбудили уголовное дело. pic.twitter.com/pZRx7qfjyp — ФедералПресс (@FederalPress) May 13, 2021

Позднее сотрудники регионального управления ФСБ РФ установили личность автора угроз — им стал школьник 2003 года рождения, живущий в Тамбовском районе. Молодого человека задержали по месту жительства.

«Следователям он [благовещенский школьник — прим. ред.] пояснил, что “просто пошутил”. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявил источник «Амурской правде».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). 17-летнему школьнику может грозить лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Психиатр Владимир Крупин в комментарии «Политике Сегодня» объяснил, что трагедия в Казани, виновником которой стал 19-летний Ильназ Галявиев оказала шоковое воздействие, прежде всего, на самих школьников, что невольно могло спровоцировать и некоторое подражание «казанскому стрелку» со стороны психически нестабильных учеников.

«То, что находится в широком медийном поле, так или иначе, влияет на людей. И если у них и так есть какие-то нарушения в психике, то вполне вероятно, что такие шоковые события могут спровоцировать подобное поведение в некоторых случаях. Такое может быть», — отметил собеседник «ПС».

Впрочем, по словам эксперта, оградить школьников от информационного поля невозможно. Частично решить проблему удастся при совместной работе родителей и педагогов.

«Это работа всей системы, начиная от семьи, заканчивая педагогами. Простой формулы решения этой проблемы нет. Если они была бы, мы бы, наверное, ее применяли», — подытожил Крупин.

11 мая Галявиев вошел с ружьем в гимназию №175 в Казани и открыл огонь по людям. Погибли семь детей и две учительницы. Накануне суд арестовал молодого человека на два месяца, пока будет идти следствие. Подробнее о трагедии в Казани можно прочитать в нашем материале.