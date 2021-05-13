Болгарский журналист привел примеры "антироссийской дикости" в стране

Антироссийская риторика "набирает обороты" в Болгарии. Свое недовольство русофобией сограждан выразил болгарский журналист Пете Блысков.

Антироссийская риторика "набирает обороты" в Болгарии. Свое недовольство русофобией сограждан выразил болгарский журналист Пете Блысков.

Так, в Болгарии хотят убрать все советское и уже предложили снести памятник Советской армии, а также изменить название храма-памятника Александру Невскому.

"Антироссийская дикость, звенящая в пустых головах разных наших умников, набирает обороты и уже проявляет признаки серьезных психических расстройств", — негодует Пете Блысков.

Журналист уверен, что люди, которые пытаются "затереть" историю, нуждаются в серьезном медицинском обследовании. Блысков отметил, что болгары оскорбляют Россию, чтобы угодить Западу, и это является проявлением цинизма.