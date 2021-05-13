Пашинян назвал действия Азербайджана в Сюникской области провокацией

Действия Баку на границе в Сюникской области являются заранее спланированной провокацией. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Действия Баку на границе в Сюникской области являются заранее спланированной провокацией. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На заседании армянского правительства он указал, что есть факт, который доказывает попытку Азербайджана спровоцировать Ереван.

"Произошедшее в "Севличе" является заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы с собой принесли очевидно подделанные карты, чтобы якобы обосновать, что они находятся на территории Азербайджана", — указал Пашинян.

Ранее в минобороны Армении сообщали, что армянские и азербайджанские военные продолжают переговоры, а ситуация на участке границы в Сюникской области не изменилась.