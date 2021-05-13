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10:20   13 Мая 2021
Армия

Пашинян назвал действия Азербайджана в Сюникской области провокацией

Пашинян назвал действия Азербайджана в Сюникской области провокацией

Действия Баку на границе в Сюникской области являются заранее спланированной провокацией. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На заседании армянского правительства он указал, что есть факт, который доказывает попытку Азербайджана спровоцировать Ереван.

"Произошедшее в "Севличе" является заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы с собой принесли очевидно подделанные карты, чтобы якобы обосновать, что они находятся на территории Азербайджана", — указал Пашинян.

Ранее в минобороны Армении сообщали, что армянские и азербайджанские военные продолжают переговоры, а ситуация на участке границы в Сюникской области не изменилась.

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#азербайджан #армения #пашинян

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