Блинкен назвал необходимым прекращение насилия между палестинцами и израильтянами

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента.

Стороны обсудили ситуацию в Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу реки Иордан. По словам Блинкена, США осуждают ракетные обстрелы и считают необходимым прекращение насилия.

Американский политик в ходе переговоров подчеркнул, что Вашингтон работает со всеми сторонами для урегулирования ситуации и достижения спокойствия. Блинкен добавил, что палестинцы и израильтяне заслуживают равных свобод.

Ранее сообщалось, что координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт рассказал о возможной встрече Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.