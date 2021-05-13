Власти Казани уточнили информацию о состоянии раненных во время стрельбы детей

Четырнадцать детей, пострадавших во время вооруженного нападения на гимназию №175 в Казани, находятся в стабильном состоянии.

Четырнадцать детей, пострадавших во время вооруженного нападения на гимназию №175 в Казани, находятся в стабильном состоянии.

Казанские медики продолжают следить за состоянием здоровья 14 раненых школьников. Угроза жизни миновала, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Ранее восьмерых пострадавших при стрельбе в городской гимназии №175 доставили в аэропорт для транспортировки в Москву, сообщал ФАН.

Трагедия в казанской школе произошла утром 11 мая. Вооруженный 19-летний юноша вошел в здание и открыл огонь из дробовика. Жертвами нападения стали семь учеников и двое взрослых. Пострадали 23 человека.