Электромобили Tesla перестали продавать за биткоины

Автопроизводитель не будет принимать к оплате самую популярную криптовалюту из-за неэкологичных способов майнинга.

Автопроизводитель не будет принимать к оплате самую популярную криптовалюту из-за неэкологичных способов майнинга.

Сообщение о приостановке продаж электромобилей опубликовал глава компании Илон Маск в Twitter. Основатель Tesla сообщил о том, что его беспокоит рост использования ископаемого топлива. По его словам, энергию для майнинговых ферм слишком часто получают из неэкологичных источников. Маск обращает внимание, что эти процессы часто сопряжены с вредными выбросами.

Миллиардер сказал, что компания может пересмотреть свое решение, если майнинг перейдет "на более устойчивую энергетику". Tesla рассматривала криптовалюту как перспективный способ принятия платежей, фирма ранее вложила больше 1,5 миллиарда долларов в биткоин.