В Приамурье подросток пригрозил "повторить" действия казанского стрелка

Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Приамурья, который опубликовал в соцсетях информацию о якобы готовящемся преступлении.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Приамурья, который опубликовал в соцсетях информацию о якобы готовящемся преступлении.

Правоохранители вычислили подростка, разместившего в Сети "угрозы" повторения действий казанского стрелка. После его задержания в учебном заведении отменили все занятия, специалисты проверили здание школы.

Сотрудники полиции возбудили в отношении задержанного подростка уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Во время допроса школьник сознался, что просто хотел пошутить.

Ранее стало известно о состоянии 14 детей, пострадавших во время стрельбы в казанской гимназии. Они продолжают находиться под наблюдением медиков, но угроза жизни миновала, сообщал ФАН.