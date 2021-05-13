Реакция России на размещение сил НАТО в Европе удивила греческого политолога

Вооруженные силы НАТО начали размещаться в Прибалтике под предлогом так называемой российской агрессии. Об этом сообщил греческий политолог Пол Антонопулос.

Вооруженные силы НАТО начали размещаться в Прибалтике под предлогом так называемой российской агрессии. Об этом сообщил греческий политолог Пол Антонопулос.

По словам эксперта, Москва прекрасно осознает, что Североатлантический альянс, прикрываясь "заботой" о странах Прибалтики, провокационно разместил собственные базы возле российских границ. В Кремле неоднократно говорили, что у страны нет никаких планов по "вторжению" в Европу. Однако НАТО игнорирует эти сигналы, поэтому Россия была вынуждена внести ряд стран в список недружественных.

"По факту Москва своим списком идентифицирует государства, которые проводят политику, полностью согласованную с Соединенными Штатами", — считает политолог.

Он добавил, что Москва не рассматривает Евросоюз в качестве единой структуры. Это указывает на то, что в ЕС сейчас наблюдается серьезный раскол, пишет "ПолитРоссия".