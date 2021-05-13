Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:47   13 Мая 2021
Политика

Реакция России на размещение сил НАТО в Европе удивила греческого политолога

Реакция России на размещение сил НАТО в Европе удивила греческого политолога

Вооруженные силы НАТО начали размещаться в Прибалтике под предлогом так называемой российской агрессии. Об этом сообщил греческий политолог Пол Антонопулос.

По словам эксперта, Москва прекрасно осознает, что Североатлантический альянс, прикрываясь "заботой" о странах Прибалтики, провокационно разместил собственные базы возле российских границ. В Кремле неоднократно говорили, что у страны нет никаких планов по "вторжению" в Европу. Однако НАТО игнорирует эти сигналы, поэтому Россия была вынуждена внести ряд стран в список недружественных.

"По факту Москва своим списком идентифицирует государства, которые проводят политику, полностью согласованную с Соединенными Штатами", — считает политолог.

Он добавил, что Москва не рассматривает Евросоюз в качестве единой структуры. Это указывает на то, что в ЕС сейчас наблюдается серьезный раскол, пишет "ПолитРоссия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #сша #нато

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров