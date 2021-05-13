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9:43   13 Мая 2021
Политика

Путин рассказал, как работа мусульман помогает людям справляться с трудностями

Путин рассказал, как работа мусульман помогает людям справляться с трудностями

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, праздник несет особый духовный смысл. На протяжении веков его отмечают усердной молитвой и вниманием к тем, кто нуждается в помощи. Кроме того, Ураза-байрам олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.

Глава государства также оценил деятельность мусульманских организаций на территории страны. Путин подчеркнул, что общины помогают людям справиться с трудностями в нынешнее сложное время.

Ранее стало известно, что прихожане мечетей в Москве не смогут попасть на праздничную молитву по случаю Ураза-байрама. В здание пустят только работников Духовного управления России.

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