Комфорт людей важнее прибыли. Госдума запретит звуковую рекламу на зданиях

Астраханские депутаты по просьбе жителей инициировали запрет звуковой рекламы на федеральном уровне.

Госдума во втором чтении единогласно приняла законопроект, запрещающий транслировать звуковую рекламу со стен и крыш зданий. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Инициатива поступила от депутатов областной Думы Астраханской области осенью прошлого года. В пояснительной записке отмечается, что в администрацию региона регулярно обращаются местные жители. Они жалуются на предпринимателей, которые размещают усилители звука на домах или рядом с ними и зацикливают одну и ту же рекламу на весь день.

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», — объяснили региональные законодатели.

Астраханские народные избранники также отметили, что реклама способствует развитию бизнеса, а отказ от звукового сопровождения может «негативно повлиять» на прибыль частников. Однако в приоритете в данном случае должны стоять не деньги, а комфорт граждан.

«Выносят колонки и в течение целого дня с периодичностью десять-пятнадцать секунд воспроизводят один и тот же текст: то золото, то микрозаймы, то скидки. На вторых и третьих этажах практически невозможно жить», – цитирует представителя Астраханской области в Госдуме Игоря Мартынова издание «Коммерсантъ».

Принятие Госдумой поправок в закон «О Рекламе» в первом чтении состоялось еще в марте. Тогда единоросс Андрей Ветлужских предложил не отказываться от звуковой рекламы совсем, а лишь запретить установку усилителей на жилых домах. Его инициатива не нашла поддержки у коллег. Изменения коснулись лишь срока вступления закона в силу — он увеличился с 60 до 90 дней.

После принятия закона в двух чтениях в федеральном правительстве отметили, что на передвижную аудиорекламу запрет не распространяется.