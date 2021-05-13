В ЛНР пообещали дать неожиданный отпор бойцам ВСУ

Народная милиция ЛНР готова дать жесткий и решительный отпор Вооруженным силам Украины. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

Народная милиция ЛНР готова дать жесткий и решительный отпор Вооруженным силам Украины. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту Народная милиция ЛНР является полноценной армией, которая обладает высоким боевым потенциалом.

"Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены. Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен", — заявил Пасечник.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.