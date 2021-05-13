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8:51   13 Мая 2021
Общество

Сильная жара придет в центральную Россию 18 мая

Сильная жара придет в центральную Россию 18 мая

Тепло накроет центр России 18-19 мая. В Москве температура воздуха достигнет 30 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на следующий неделе усилится антициклон и весь зной Каракумских пустынь потянется в Россию. Температура будет значительно превышать климатическую норму. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов, ночью — 13–18, пишет ТАСС.

Тишковец подчеркнул, что аномальная жара в столице может быть рекорд 124-летней давности. В выходные в Москве будет 20-25 градусов, в начале следующей недели 23–28, а во вторник и среду москвичей ожидает потепление до 30 градусов.

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