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8:17   13 Мая 2021
Политика

Байден назвал своего покойного сына президентом США

Байден назвал своего покойного сына президентом США

Пост главы Белого дома должен был занять Бо Байден, покойный сын нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер в интервью телеканалу MSNBC.

Старший сын Байдена умер от рака головного мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Действующий президент признался, что вопросы о покойном наследнике всегда застают его врасплох, так как "он должен был сидеть в этом кресле" и занимать пост главы государства.

"Он бы сказал: "Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база... Будь тем, кто ты есть", — ответил Байден на вопрос, что бы сказал его сын по поводу первых 100 дней президентства отца.

Бо Байден был генпрокурором штата Делавер, сенатором и бывшим военным. Потеряв сына, Байден отказался от президентской гонки в 2016 году, несмотря на ожидания общественности.

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