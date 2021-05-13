Байден назвал своего покойного сына президентом США

Пост главы Белого дома должен был занять Бо Байден, покойный сын нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер в интервью телеканалу MSNBC.

Пост главы Белого дома должен был занять Бо Байден, покойный сын нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский лидер в интервью телеканалу MSNBC.

Старший сын Байдена умер от рака головного мозга в 2015 году в возрасте 46 лет. Действующий президент признался, что вопросы о покойном наследнике всегда застают его врасплох, так как "он должен был сидеть в этом кресле" и занимать пост главы государства.

"Он бы сказал: "Отец, посмотри на меня, запомни: домашняя база... Будь тем, кто ты есть", — ответил Байден на вопрос, что бы сказал его сын по поводу первых 100 дней президентства отца.

Бо Байден был генпрокурором штата Делавер, сенатором и бывшим военным. Потеряв сына, Байден отказался от президентской гонки в 2016 году, несмотря на ожидания общественности.