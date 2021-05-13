Пожар в Челябинской области унес жизни трех человек

Три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Миасс Челябинской области. По предварительным данным, трагедия произошла из-за непотушенной сигареты.

Три человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Миасс Челябинской области. По предварительным данным, трагедия произошла из-за непотушенной сигареты.

Пресс-служба регионального управления МЧС, возгорание произошло в доме по улице Лесопильной. По прибытию первой бригады спасателей выяснилось, что полыхает внутренняя часть одной из половин дома.

По неподтвержденным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с сигаретой при курении. На месте происшествия работают экстренные службы. Пока что известно о трех погибших.