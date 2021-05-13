Боевой потенциал Украины показывает "микроскопический" рост

Украина недостаточно быстро наращивает оборонный потенциал, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Украина недостаточно быстро наращивает оборонный потенциал, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

В колонке для издания LB.ua аналитик резко высказался о вооружении Украины, отметив, что о слабом росте оборонного потенциала говорит закон "О территориальной обороне", который опаздывает на четыре-пять лет. Специалист указал, что власти страны выделяют очень мало денег на перевооружение, поэтому говорить о каких-то "успехах" нет смысла.

Впрочем, единственная радость для украинского специалиста — это ожидание поступления береговых ракетных комплексов "Нептун" и заказ партии разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 турецкого производства.

"Однако по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника, это шаги пока микроскопические. Они явно несопоставимы", — подчеркнул Бадрак.

Специалист пожаловался, что у Украины отсутствует прогресс по созданию "единого цифрового поля" по ведению боевых действий. Также в стране не развивается научно-техническая работа по созданию принципиально новых видов оружия.