Норкин раскритиковал актеров Назарова и Майкова за слова о параде Победы

Телеведущий Андрей Норкин ответил на претензии известных актеров Дмитрия Назарова и Павла Майкова о параде Победы.

Телеведущий Андрей Норкин ответил на претензии известных актеров Дмитрия Назарова и Павла Майкова о параде Победы.

В программе "Место встречи" Норкин заявил, что некоторых артистов и журналистов "ужасно колбасит" от Дня Победы и окружающей его атмосферы. Представители «творческой интеллигенции» используют один и те же аргументы каждый год, пытаясь пересмотреть роль СССР во Второй мировой войне.

В качестве примера телеведущий привел заявления российских артистов с критикой Дня Победы. Так, Майков назвал 9 Мая "днем тишины, когда надо заткнуться", а не запускать фейерверки (здесь артист употребил "туалетную" метафору). А Назаров раскритиковал парады за "помпезность", предложив помочь ветеранам в благоустройстве жилья.

"Хотелось бы узнать, кто из представителей "творческой интеллигенции" лично помогает ветеранам деньгами?" – задал вопрос Норкин.

Ведущий предложил Майкову последовать собственному совету о тишине. Творческая биография звезды сериала "Бригада" не впечатлила ведущего, и стала лишь поводом для сарказма в студии.

По мнению Норкина, днем скорби и молчания можно считать 22 июня, тогда как 9 Мая россияне отмечают праздник окончания Великой Отечественной войны. В завершение темы ведущий напомнил о свободе выбора, выразив сомнения в праве критиков парада навязывать гражданам РФ формат праздника.