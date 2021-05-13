Более 120 отставных генералов США высказали обеспокоенность здоровьем Байдена

Физическое и психическое здоровье президента США Джо Байдена вызывает беспокойство. Об этом в открытом письме заявили 124 отставных американских генерала.

Физическое и психическое здоровье президента США Джо Байдена вызывает беспокойство. Об этом в открытом письме заявили 124 отставных американских генерала.

Нация Соединенных Штатов Америки находится в опасности, говорится в обращении. Глава государства не отвечает необходимым требованиям, его избрание прошло с рядом грубых нарушений, передает РИА Новости.

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью", — отметили экс-генералы.

Байден и его команда приняли более 50 указов, большая часть из которых "отменяет эффективную политику предыдущей администрации". Американская "конституционная республика потеряна", так как ФБР и Верховный суд игнорируют нарушения на выборах.