Госдума рассмотрит ужесточающие поправки об обороте гражданского оружия

Депутаты предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение правил получения огнестрельного гражданского оружия.

Депутаты предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение правил получения огнестрельного гражданского оружия.

Законодательную инициативу направили на согласование в правительство РФ, после чего она будет внесена в парламент. Поправки предусматривают более жесткое наказание за нарушение, когда небрежное отношение повлекло утрату оружия, пишет ТАСС.

Кроме того, инициатива предусматривает увеличение срока давности привлечения ответственности за нарушение правил оборота оружия с двух месяцев до одного года. Об этом говорится в пояснительной записке к поправкам в КоАП.