Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:34   13 Мая 2021
Общество

Госдума рассмотрит ужесточающие поправки об обороте гражданского оружия

Госдума рассмотрит ужесточающие поправки об обороте гражданского оружия

Депутаты предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение правил получения огнестрельного гражданского оружия.

Законодательную инициативу направили на согласование в правительство РФ, после чего она будет внесена в парламент. Поправки предусматривают более жесткое наказание за нарушение, когда небрежное отношение повлекло утрату оружия, пишет ТАСС.

Кроме того, инициатива предусматривает увеличение срока давности привлечения ответственности за нарушение правил оборота оружия с двух месяцев до одного года. Об этом говорится в пояснительной записке к поправкам в КоАП.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#госдума #поправки #оружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров