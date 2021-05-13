Украина опровергла информацию о росте радиации на Чернобыльской АЭС

Возобновления цепной реакции в разрушенном четвертом энергоблоке АЭС в Чернобыле не наблюдается. Показания датчиков имеют стабильные значения.

Возобновления цепной реакции в разрушенном четвертом энергоблоке АЭС в Чернобыле не наблюдается. Показания датчиков имеют стабильные значения.

Повышенную нейтронную активность украинские ученые связали со снижением уровня влажности внутри самого саркофага. Эти данные не превышают установленных мер безопасности.

Авторы издания Science ранее опубликовали статью, в которой речь идет о новой угрозе ядерных реакций на ЧАЭС. Как отмечено в опубликованном материале, в помещениях под реактором скопился делящийся материал (бывшее топливо), потенциально опасный из-за предполагаемой "двухслойной пористой структуры", которая его покрывает.