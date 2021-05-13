Милонов предложил лишать лицензии на оружие алкоголиков и наркоманов

Человек, получивший разрешение на владение оружием, должен регулярно проходить обследование у психолога и психиатра. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов.

Человек, получивший разрешение на владение оружием, должен регулярно проходить обследование у психолога и психиатра. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов.

Получение лицензии должно производиться только после личного визита к "официальному" специалисту, "который будет подписываться, что он проверил, что человек вроде бы как нормальный", передает РИА Новости. Милонов уверен, что за пять лет можно сойти с ума, и не один раз.

"Любое наличие запрещенных веществ в крови человека — признаки того, что он употреблял хоть какие-то наркотики — все. Это красный цвет — лицензия моментально отнимается. Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы. Точно так же, как психиатр должен будет выписывать такую "черную метку" тем людям, у которых диагностирует хронический алкоголизм", — отметил депутат.

Минимальным возрастом для выдачи оружия должен быть 21 год, а не 18, как сейчас. Милонов отметил, что право на владение оружием все же необходимо защищать.