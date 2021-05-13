Первую партию вакцины AstraZeneca хотят выпустить для экспорта в июне в РФ

Российская компания "Р-Фарм" планирует выпустить для экспорта вакцину от COVID-19 по лицензии AstraZeneca. Первая партия должна появиться в июне.

Российская компания "Р-Фарм" планирует выпустить для экспорта вакцину от COVID-19 по лицензии AstraZeneca. Первая партия должна появиться в июне.

Вакцина получит название "Р-Кови". Весь объем препарата, которые будет производиться на российских производственных мощностях пойдет на экспорт. Об этом заявил гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев в беседе с РИА Новости.

О договоренности с AstraZeneca по производству вакцины сообщил основатель "Р-Фарм" Алексей Репик еще в июле прошлого года. Он отметил, что в производстве задействуют технологические возможности фирмы, а поставлять препарат будут в 30-50 стран.

Центр им. Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" уже подписали документ о взаимодействии. Специалисты в феврале 2021 года начали исследовать комбинацию компонента "Спутника V" и AZD1222.