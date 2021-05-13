Мэр Благовещенская отреагировал на сигнал о ЧС в местной школе

Ученики школы номер 27 Благовещенска был отправлены по домам после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации в учебном заведении.

Ученики школы номер 27 Благовещенска был отправлены по домам после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации в учебном заведении.

О поступившем утром, 13 мая, сигнале в своем Telegram-канале рассказал мэр города Олег Имамеев. Речь идет, по его словам, только об одной школе Благовещенска.

"Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме", — сообщил Имамеев.

В среду, 12 мая, в Татарстане прошли похороны погибших при нападении на казанскую школу. В мечетях и православных храмах республики состоялись поминальные службы.