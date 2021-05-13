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3:14   13 Мая 2021
Политика

Президент США подписал указ об укреплении кибербезопасности

Президент США подписал указ об укреплении кибербезопасности

Американский президент Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности, устанавливающий "первоначальные" стандарты для госучреждений и госзакупок.

О подписании указа сообщила высокопоставленный представитель администрации США. Укрепить кибербезопасность в Белом доме решили, по ее словам, после инцидента со взломом SolarWinds.

"Мы идентифицировали небольшое количество средств киберзащиты, которые имеют серьезное влияние. Если их реализовать, они затруднят противникам компрометацию сетей и работу во взломанных сетях", — подчеркнула представитель администрации.

Речь идет о двухступенчатой аутентификации, шифровании, контроле входа в систему и других известных инструментах. Реализовать все это предстоит "за короткий срок".

Будут введены требования к коммерческому софту. Поставщиков государства обяжут сообщать о хакерских атаках в обязательном порядке.

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#сша #байден #кибербезопасность

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