Президент США подписал указ об укреплении кибербезопасности

Американский президент Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности, устанавливающий "первоначальные" стандарты для госучреждений и госзакупок.

Американский президент Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности, устанавливающий "первоначальные" стандарты для госучреждений и госзакупок.

О подписании указа сообщила высокопоставленный представитель администрации США. Укрепить кибербезопасность в Белом доме решили, по ее словам, после инцидента со взломом SolarWinds.

"Мы идентифицировали небольшое количество средств киберзащиты, которые имеют серьезное влияние. Если их реализовать, они затруднят противникам компрометацию сетей и работу во взломанных сетях", — подчеркнула представитель администрации.

Речь идет о двухступенчатой аутентификации, шифровании, контроле входа в систему и других известных инструментах. Реализовать все это предстоит "за короткий срок".

Будут введены требования к коммерческому софту. Поставщиков государства обяжут сообщать о хакерских атаках в обязательном порядке.