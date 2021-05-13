Врач Болибок объяснил высокую смертность от COVID-19 при "безобидных" симптомах

Коронавирус усиливает все "неблагополучное", что есть в человеческом организме, что объясняется высокой смертностью, заявил врач Владимир Болибок.

Коронавирус усиливает все "неблагополучное", что есть в человеческом организме, что объясняется высокой смертностью, заявил врач Владимир Болибок.

По словам аллерголога-иммунолога, "безобидные" неврологические симптомы могут привести к летальному исходу при заражении коронавирусом. Так он ответил на исследование ученых США о взаимосвязи проблем неврологического характера и повышенного риска смерти при COVID-19.

"Естественно, может последовать достаточно серьезное отклонение в нервной системе, что приведет к смерти", — поделился Болибок в диалоге с Lenta.ru.

По его словам, в исследовании говорится о более частом проявлении "неврологической симптоматики" именно у пациентов, у которых было зафиксировано "неблагополучие", появившееся еще до заражения коронавирусом. Такой недуг становится только сильнее с приходом новой болезни, что и может привести к смерти.