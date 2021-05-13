Замглавы офиса Зеленского объяснил отказ "Квартала 95" от шуток о президенте

Артисты "Квартала 95" оказались в непростом положении после избрания основателя студии Владимира Зеленского президентом Украины.

Артисты "Квартала 95" оказались в непростом положении после избрания основателя студии Владимира Зеленского президентом Украины.

Бывшие коллеги главы государства считаются его "близкими друзьями", отметил замглавы офиса президента Украины, главный сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк в интервью LB.ua. В связи с этим артистам стало сложнее заниматься творчеством.

"Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше", — отметил представитель Зеленского.

Артисты "Квартала 95" по собственному желанию высмеивают митинги у здания офиса украинского президента, отметил Костюк. Зеленский и его должность никак не влияют на политику студии.