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1:15   13 Мая 2021
Общество

Одна из мощнейших магнитных бурь 2021 года началась на Земле

Одна из мощнейших магнитных бурь 2021 года началась на Земле

Самая сильная магнитная буря с начала года началась на Земле, заявил ведущий специалист Центра "Фобос" Михаил Леус.

Геомагнитный шторм обрушился на планету в среду, 12 мая. Его продолжительность составит не менее пяти суток. Колебания магнитного поля, по словам ученых, будут достигать 6–7 баллов.

"Сегодня, ближе к полудню, геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались два средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых, уровня G1", — подчеркнул Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Магнитные бури, как считают ученые, могут влиять на состояние здоровья метеозависимых людей. Они вызывают головные боли, бессонницу и упадок сил.

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#земля #погода #магнитная буря #Леус #геомагнитный шторм

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