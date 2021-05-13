США хотят конструктивных взаимоотношений с Россией в Арктическом совете

США настроены на конструктивные взаимоотношения с Россией в Арктическом совете. Об этом заявил координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

США настроены на конструктивные взаимоотношения с Россией в Арктическом совете. Об этом заявил координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

Представитель Госдепа отметил, что грядущая встреча АС в Рейкьявике позволит укрепить конструктивные отношения США и России. Об этом Дехарт заявил корреспонденту ТАСС.

"Полагаю, будет важным, чтобы Россия как (будущий — Прим. ред.) председатель совета сохраняла внимание ко всему арктическому региону на благо всего региона и уважала нормы и практику действий в совете, которые столь хорошо работали годами", — сказал предаставитель американского внешнеполитического ведомства.

Также, со слов Дехарта, Арктический совет на грядущей встрече предаст огласке общий план деятельности на последующие десять лет. Кроме того, на саммите АС есть большая вероятность того, что министры изложат видение стратегии международной организации.