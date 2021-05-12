Отставного сержанта армии Франции подозревают в попытке госпереворота в ЦАР

Задержанный в ЦАР француз Хуан Реми Киньоло обвиняется в подготовке повстанцев и работе на бывшую метрополию. Об этом прессе заявил генпрокурор в Банги Эрик Дидье Тамбо.

Задержанный в ЦАР француз Хуан Реми Киньоло обвиняется в подготовке повстанцев и работе на бывшую метрополию. Об этом прессе заявил генпрокурор в Банги Эрик Дидье Тамбо.

У заговорщика при проведении обыска нашли оружие, амуницию, комплекты военной формы, компьютерное оборудование и крупную сумму денежных средств. Кроме того, был обнаружен жесткий диск отставного сержанта французской армии, где содержалось видео, на которых были запечатлены тренировки боевиков из "Коалиции патриотов за перемены" (СРС), пишет Федеральное агентство новостей.

Во время задержания Киньоло не оказывал сопротивления. Во время допроса заявил, что является консультантом для иностранных репортеров в ЦАР.

"Но при обыске у него не обнаружилось ни единой газеты или микрофона", — заявил республиканский прокурор.

Правительство Центральноафриканской республики заявило, что следствие по делу Киньоло проведут в кратчайшие сроки и беспристрастно. Сам задержанный отказывается давать показания без правозащитника, адрес которого он уже назвал следователям.