Лавров указал на выработку Западом правил за спиной мирового сообщества

Попытки западных стран вырабатывать правила за спиной мирового сообщества являются недопустимыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Попытки западных стран вырабатывать правила за спиной мирового сообщества являются недопустимыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Лавров во время переговоров с генсеком ООН подтвердил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике. По словам министра, Запад в тайне от части мирового сообщества вырабатывает правила, которые в дальнейшем навязываются остальным в качестве устоявшихся норм.

Внедрение концепции этих "правил" значительно бьет по координирующей роли ООН в мировых делах. Лавров добавил, что российская сторона поддерживает деятельность всемирной организации. Он напомнил, что разрешение проблем международного уровня должно происходить при участии каждой из стран.