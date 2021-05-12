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23:22   12 Мая 2021
Политика

Лавров указал на выработку Западом правил за спиной мирового сообщества

Лавров указал на выработку Западом правил за спиной мирового сообщества

Попытки западных стран вырабатывать правила за спиной мирового сообщества являются недопустимыми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Лавров во время переговоров с генсеком ООН подтвердил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике. По словам министра, Запад в тайне от части мирового сообщества вырабатывает правила, которые в дальнейшем навязываются остальным в качестве устоявшихся норм.

Внедрение концепции этих "правил" значительно бьет по координирующей роли ООН в мировых делах. Лавров добавил, что российская сторона поддерживает деятельность всемирной организации. Он напомнил, что разрешение проблем международного уровня должно происходить при участии каждой из стран.

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#лавров #запад #мид рф

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