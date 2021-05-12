Жертвами израильского обстрела по сектору Газа стали 65 человек

Число палестинцев, которые погибли от авиаударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 65. Об этом рассказал представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.

Число палестинцев, которые погибли от авиаударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 65. Об этом рассказал представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.

Среди погибших оказались 16 детей и пять женщин. Еще 365 человек ранены. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа Палестины резко обострилась в минувший понедельник. Со стороны сектора Газа выпустили свыше 1050 ракет.

Система ПРО "Железный купол" смогла перехватить значительную часть снарядов, а около 200 из них разорвались, не долетев до разделительного забора. От ракетных обстрелов погибли не менее пяти жителей Израиля, и свыше 200 получили ранения.