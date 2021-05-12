23:03 12 Мая 2021Происшествия
Жертвами израильского обстрела по сектору Газа стали 65 человек
Число палестинцев, которые погибли от авиаударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 65. Об этом рассказал представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.
Число палестинцев, которые погибли от авиаударов Израиля по сектору Газа, увеличилось до 65. Об этом рассказал представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.
Среди погибших оказались 16 детей и пять женщин. Еще 365 человек ранены. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа Палестины резко обострилась в минувший понедельник. Со стороны сектора Газа выпустили свыше 1050 ракет.
Система ПРО "Железный купол" смогла перехватить значительную часть снарядов, а около 200 из них разорвались, не долетев до разделительного забора. От ракетных обстрелов погибли не менее пяти жителей Израиля, и свыше 200 получили ранения.